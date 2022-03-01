Niğde Belediye Başkan yardımcılığına Melih Ayhan atandı - Haberler

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Niğde Belediye Başkan yardımcılığına Melih Ayhan atandı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Niğde Belediye Başkan yardımcılığına Melih Ayhan atandı

Niğde Belediyesi'nin boş bulunan başkan yardımcılığı kadrosuna İmar ve Şehircilik Müdürü Melih Ayhan atandı.

Niğde Belediyesi'nin boş bulunan başkan yardımcılığı kadrosuna İmar ve Şehircilik Müdürü Melih Ayhan atandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in onayıyla ataması yapılan Melih Ayhan Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü görevinin ardından Niğde Belediyesinde vazife alan Melih Ayhan'ın özgeçmişi ise şöyle;

1975 yılında Niğde'de doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Niğde'de gerçekleştirdikten sonra Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Ayhan; evli ve iki çocuk babasıdır. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı - Politika

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