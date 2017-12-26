Niğde Belediye Başkan Özkan'dan Rektör Kar'a Ziyaret

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ı ziyaret etti.



Belediye Başkanı Rifat Özkan Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ı makamında ziyaret ederek görevinde kolaylıklar diledi.



Rektör Muhsin Kar ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Belediye Başkanı Rifat Özkan'a çalışmalarında başarılar diledi. - NİĞDE