Niğde Başkan Özdemir Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ağırladı
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Niğde Başkan Özdemir Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ağırladı

Niğde Başkan Özdemir Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekip arkadaşları, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in misafiri oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekip arkadaşları, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in misafiri oldu.

Ziyarette Başkan Özdemir, devam eden çalışmaları ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi. Belediyecilik alanında yapılan çalışmaların masaya yatırıldığı görüşmede her iki başkan da her zaman iş birliğine hazır olduklarını ifade ederek, belediyecilikte tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaptı. Çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmeden sonra Kale bölgesine ve Gümüşler Manastırı'na kısa bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Altay, Kale Dönüşüm Projesini yerinde inceleyerek tecrübe paylaşımında bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ı Niğde'mizde ağırladık. Başkanımızı belediyemizde ağırladıktan sonra Kale Bölgemiz ve Gümüşler Manastırında kısa bir gezinti yaptık. Karşılıklı deneyimleri paylaşmak adına oldukça verimli bir gün geçirdik. Başkanımıza ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. - NİĞDE

Niğde Başkan Özdemir Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ağırladı
Niğde Başkan Özdemir Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Niğde Başkan Özdemir Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ağırladı - Haberler
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