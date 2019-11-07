Niğde Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

07.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:54

Niğde Barosu Başkanı Osman Çimen, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri, doğru bulmadıklarını bildirdi.

Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, genel kurul çağrılarının Birliğe zarar verdiğini düşündüklerini belirtti.

Yargı reformu sürecinde mesleğin sorunları çözülmeye başlamışken bu girişimlerin, Türkiye'nin ve meslektaşlarının gündemini gereksiz yere işgal edeceğine dikkati çeken Çimen, "Bu nedenle olağanüstü genel kurul çağrılarını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA