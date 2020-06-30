Niğde Barosundan "çoklu baro sistemi" açıklaması Niğde Barosu Başkanı Osman Çimen, "çoklu baro sistemi" söyleminden bir an önce dönülmesi gerektiğini savundu.

Niğde Barosu Başkanı Osman Çimen, "çoklu baro sistemi" söyleminden bir an önce dönülmesi gerektiğini savundu.

Çimen, bir grup avukatla adliye önünde Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baroların yapısında ve seçim sisteminde değişiklik öngören sürecin son günlerde artan bir hızla devam ettiğini belirten Çimen, şunları kaydetti:

"Çoklu baro sisteminin 3 büyük kentte kurulacağı, bu nedenle avukat sayısı 5 binin altında bulunan illeri çok ilgilendirmediği gibi kamuoyunda bir intiba bulunmaktadır. Bu algı doğru değildir. Avukatları ve yurttaşları ayrıştıracak, savunmasız bırakacak çoklu baro söyleminden bir an önce dönülmesi, yasa teklifin derhal geri çekilmesi gerektiğini kamuoyuna arz ederiz."

Kaynak: AA