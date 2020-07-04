NİĞDE Arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
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NİĞDE Arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor

Arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyorNİĞDE'de, birçok okulda matematik öğretmenliği yapan Ayhan Güngör (40), hobi olarak başladığı arıcılığı meslek haline getirdi.

04.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:27

Arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor

NİĞDE'de, birçok okulda matematik öğretmenliği yapan Ayhan Güngör (40), hobi olarak başladığı arıcılığı meslek haline getirdi. Arı sütü üretimi de yapan Güngör, kilosunu 7 bin TL'ye satıyor.

Niğde'de çeşitli okullarda matematik öğretmenliği yapan Ayhan Güngör, 6 yıl önce hobi olarak arıcılığa başladı. Hobisinden keyif alan ve para kazanmaya başlayan Güngör, 5 yıl önce mesleğini bırakarak ev kadını eşi Ayşegül Güngör (38) ile birlikte arıcılığa devam etti. Çalışmalarını geliştiren Güngör çifti, günümüzde 350 kovan arıyla bal ve arı sütü üretimi yapıyor. Sabah 7.00'de çalışmaya başlayan çift, 250 kovandan bal, 100 kovandan ise süt hasat etmek için mesai yapıyor. Titizlikle çalışan çift, arı sütünün kilosunu 7 bin TL'ye satıyor.

'BU YIL 10 KİLO ÜRETMEYİ PLANLIYORUZ'

Arı sütü üretiminin meşakkatli bir iş olduğuna değinen Ayhan Güngör, "Kovanlardan arı sütü dolu çıtaları alıyoruz. Daha sonra bunları tek tek gözlerden çıkarıp hasat ediyoruz. Bu yıl hasat bereketli başladı. Bu hasadımızı üç günde bir yapıyoruz. Nisan ayının 15'inde başladığımız çalışmalar 15 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu yıl hasat bereketli başladı. Bal üretimimiz de var ancak arı sütü üzerine daha yoğun çalışıyoruz. Arı sütünü Niğde'de ilk kez biz ürettik. Geçen yıl 7 kilo 500 gram ürün alırken bu yıl 10 kilo üretmeyi planlıyoruz" dedi.

HÜCRE YENİLEYİCİ ÖZELLİĞE SAHİP

Arı sütünün düşük gramajlarla üretildiğini hatırlatan Güngör, "Gramını 7 liradan satıyoruz. 10- 20 gramlık ambalajlarımız var. Arı sütü uzun yaşamın sırrı ve birçok hastalığın ilacı. Bu süt bağışıklığı ve metabolizmayı güçlendiriyor. Hücreleri yenileyici özelliğe sahip, güçlü bir ürün. Kanser hastaları, çocuk özlemi çekenler talep ediyor. Arılar, arı sütünü yavrularını ve kraliçe arıyı beslemek için üretiyorlar. Bu sayede normal işçiler 6 hafta yaşarken kraliçe arı 6- 7 yıl yaşama sahip. Tüm bunları uzmanlar söylüyor" diye konuştu.

NİĞDE Arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor

Kaynak: DHA

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