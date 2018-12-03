Niğde Arama Çalışmaları İçin Kadavra Köpeği Getirildi

Niğde'de çığ altında kaybolan 2 dağcıdan Hilal kurtarıldı (5)

Çığ altına kalan Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına devam ediyor. Bacağında platin bulunan Karakoç'u ekipler, kar altında metal dedektörü ile aramayı sürdürürken, Samsun AFAD tarafından bölgeye kadavra köpeği de getirildi.

KADAVRA KÖPEĞİYLE ARANACAK

Türkiye'de az sayıda bulunan ve özel olarak yetiştirilen 'Aprek' isimli köpeğin ise çalışmalara dahil edileceği öğrenildi. Ayrıca, Demirkazık dağına Samsun, Erzurum, Malatya, Bursa, Samsun ve Niğde'deki AFAD, JAK, UMKE ve AKUT ekiplerinden oluşan 25 kişilik uzman ekipte, Karakoç'un kaybolduğu yerlere sevk edildiği bildirildi. Çığ düşen alanın 800 metrelik bir alanı kapsadığını saptayan ekipler ise, bölgede uzun sopalarla çalışma yaptı.

KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLAYACAK

Kötü hava koşullarında rağmen aramayı aralıksız sürdüren ekipler, gece saatlerinde sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düşeceğini ve kar yağışının yeniden başlayacağını belirtti. AKUT Niğde Basın sözcüsü Cavit Ünlü ise, "Çığ düşen bölge vadi olduğu için arama çalışmalarında zorlanıyoruz. Dağcının bacağında bulunan platinle dedektör aracılığıyla arama yapılacak" dedi.