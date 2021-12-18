Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-1

NİĞDE (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Kadir Beyaz (xx), İsmail Ertunç (xx)

SARI KARTLAR: Cenk, Erkan, Ali Eren, Apti Mert (Bodrumspor), Ferhat, Polat, Enes ( Niğde Anadolu FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor'u 2-1 yenerek üst sıralar için umutlanan Bodrumspor, evinde sonuncu Niğde Anadolu FK ile berabere kalarak zirve yarışında kritik 2 puan bıraktı: 1-1. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada birçok gol pozisyonuna giren yeşil-beyazlılar sonuç alamadı, 90+1'inci dakikada sahneye çıkan Muhammet konuk takımı öne geçirdi. Bodrumspor yenilgiden ise 90+7'nci dakikada Celal'in attığı golle kurtuldu. Bu sonuçla Bodrumspor 31 puana yükseldi ancak Play-Off potasına giremedi. Niğde Anadolu FK ise puanını 6 yaptı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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