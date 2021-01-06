Niğde Anadolu FK: 2-1
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Niğde Anadolu FK: 2-1

06.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:05
Niğde Anadolu FK: 2-1

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Mustafa Zıvalı (xx), Halil Altun (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Türker (xxx) (Dk. 90 Levent), Samet (xxx), Ali (xxx) (Dk. 87 Selim), İsmet (xxx), Berat (xxx), Mehmet Bektaş (xxx) (Dk. 87 Resul), Serhat (xxx), Kadir (xx), Seçkin (xxx) (Dk.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Mustafa Zıvalı (xx), Halil Altun (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Türker (xxx) (Dk. 90 Levent), Samet (xxx), Ali (xxx) (Dk. 87 Selim), İsmet (xxx), Berat (xxx), Mehmet Bektaş (xxx) (Dk. 87 Resul), Serhat (xxx), Kadir (xx), Seçkin (xxx) (Dk. 90 Alpay), Mehmet Gürkan (xxx) (Dk. 90+2 İbrahim)NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre (x) - Rıza (x), Ali Mert (x) (Dk. 60 Tolgahan x), Onur (x) (Dk. 46 Yücel x), Recep (xx), Altar (x), Metehan (xx), Aykut (xx), Berkin (x), Berkay (x) (Dk. 80 Şahan), Mustafa (xx)GOLLER: Dk. 13 Mehmet Gürkan, Dk. 48 (Pen.) Seçkin (Uşakspor) - Dk. 90 Mustafa (Niğde Anadolu FK)SARI KARTLAR: Ali, Seçkin (Uşakspor)

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta İnegölspor deplasmanından beraberlikle dönen Uşakspor ilk yarının son haftasında evinde Niğde Anadolu FK'yı 2-1 yendi. Maça etkili başlayan ev sahibi Uşakspor 13'üncü dakikada Mehmet Gürkan'ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan Uşakspor 48'inci dakikada penaltı kazandı. Atışı kullanan Seçkin topu ağlara göndererek takımını rahatlattı: 2-0. Konuk Niğde Anadolu FK, 90'da Mustafa ile farkı 1'e indirse de Uşak'tan puan alamadı. Uşakspor bu galibiyetin ardından 33 puana yükselip Play-Off yarışında kayıp yaşamadı, Niğde Anadolu FK ise 12 puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşamadı.


- Uşak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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