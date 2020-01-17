Niğde-Adana yolunda 3 ayrı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

17.01.2020 22:34 | Son Güncelleme: 17.01.2020 22:42

Niğde-Adana karayolunda 3 ayrı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Niğde-Adana otoyolunda Çeleme deresi mevkisinde akşam saatlerinde buzlanma nedeniyle 3 ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Olay yerlerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Pozantı ve Niğde'deki hastanelere kaldırıldı.



Kazalar yolda uzun kuyrukların oluşmasına neden olurken, trafiğin kontrollü olarak sağlandığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA