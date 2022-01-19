Son dakika yapılan açıklamaya göre 52 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Niğde, Adana ve Osmaniye'de okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba bugün Niğde, Adana ve Osmaniye'de okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Niğde, Adana ve Osmaniye'de 19 Ocak tatil mi olacak? 20 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Aralarında Diyarbakır, Adana ve Konya gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 52 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Niğde, Adana ve Osmaniye'de okullar tatil mi? Bugün 19 Ocak Çarşamba Niğde, Adana ve Osmaniye'de okullar tatil mi ilan edildi?

NİĞDE, ADANA VE OSMANİYE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 52 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Niğde, Adana ve Osmaniye'de yer almaktadır. Yani bugün 19 Ocak Çarşamba 2022 tarihinde Niğde, Adana ve Osmaniye'de okullar tatil olacaktır.

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada "Kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ADANA

Adana'nın Saimbeyli, Aladağ, Pozantı ve Karaisalı ve Tufanbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

OSMANİYE

Osmaniye'nin 2 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde öğleden sonra başlayan ve akşam etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

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