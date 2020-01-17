Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada zincirleme kaza meydana geldi
Haberler » Güncel » Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada zincirleme kaza meydana geldi - Haber

Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada zincirleme kaza meydana geldi

Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

17.01.2020 22:47 | Son Güncelleme: 17.01.2020 22:49
Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada zincirleme kaza meydana geldi

Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Niğde-Adana otoyolu Çeleme deresi yakınlarında, her iki yönde tır ve otomobillerin karıştığı 3 zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerlerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazalarda, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Niğde ve Adana'nın Pozantı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yolda trafik, kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada zincirleme kaza meydana geldi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler