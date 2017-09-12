Niğde platformunca gerçekleştirilen "Niğde 4. Tarım Fuarı" hazırlıklarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Bir otelin toplantı salonunda yapılan programda, platform adına konuşan Fevzi Atasagun, tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği yerlerin tarım fuarları olduğunu söyledi.



Fuara 40 ilden 250 firmanın katılacağını dile getiren Atasagun, şunları kaydetti:



"Dünyada ve ülkemizde yapılan tarım fuarları tarımdaki yeni gelişmeleri üreticimize sunarak teknolojiyi üretenler ile kullananlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Fuarımızın amacı tarım ve hayvancılığın daha iyi seviyelere gelmesi, yaygınlaştırılması ve tarımla uğraşan çiftçilerimizin, hayvancılık sektöründeki gelişmeleri, makine ve teçhizatları yakından takip etmelerini sağlamaktır."



Fuar, 13-17 Eylül'de Şehit Ömer Halisdemir Fuar Alanı'nda yapılacak.



Toplantıya, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde Ticaret Borsası Başkanı Zafer Uyanık, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar katıldı.