Nida Beyoğlu Arslan: "BonaBant'ı kadınlar büyütüyor"
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Nida Beyoğlu Arslan: "BonaBant'ı kadınlar büyütüyor"

Nida Beyoğlu Arslan: 'BonaBant'ı kadınlar büyütüyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin'de 3 yıl önce kurulan ve yıllık 5 bin ton üretim kapasitesine ulaşarak bant sektöründe hem Türkiye'de hem de yurt dışında önemli adımlar atan BonaBant'ın kısa sürede elde ettiği başarılarda kadın emeğinin rolü dikkat çekiyor.

Mersin'de 3 yıl önce kurulan ve yıllık 5 bin ton üretim kapasitesine ulaşarak bant sektöründe hem Türkiye'de hem de yurt dışında önemli adımlar atan BonaBant'ın kısa sürede elde ettiği başarılarda kadın emeğinin rolü dikkat çekiyor.

Markanın genç Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "3 yıl önce kurduğumuz üretim hattımız tüm ekibimizle birlikte kadın çalışanlarımızın azimli ve özverili çalışmaları sonucunda yılda 5 bin ton üretim kapasitesine ulaştı. İhracat noktasında da kısa sürede önemli adımlar attık" dedi.

Nida Arslan, kadın istihdamı konusunda oldukça hassas olduklarını belirterek, "Hem kurum olarak hem de bireysel olarak kadınların iş hayatında olmasını oldukça önemsiyor ve destekliyoruz" diye konuştu.

Bonabant'ın Ar-Ge, finans, ihracat, satış pazarlama ve operasyonel süreçler gibi şirketin en dinamik kadrolarında kadın istihdamına öncelik verdiklerini ve bu konuda pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Nida Beyoğlu Arslan, "Kadının olduğu her alanda başarı mutlaka vardır" ifadesini kullandı.

Bugün 5 ayrı ülkeye doğrudan ihracat yaptıklarını ve bunun da ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Arslan, "Rusya, Romanya, Almanya, İtalya ve başta Irak olmak üzere Orta Doğu pazarından yoğun talep alıyoruz. Markamızı dünya pazarında daha çok ülkede görmek için hem de bulunduğumuz kentin ve ülkemizin kalkınması için dış pazardaki yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Sanayide kadınlara daha çok rol verilmeli"

BonaBant bünyesinde onlarca kadına istihdam sağladıklarını belirten Beyoğlu Arslan, kadınların iş hayatında daha çok aktif rol almaları için tüm firmalara sorumluluk düştüğünü söyledi. Arslan, "Biz firma olarak kadınlarımızın gücünün farkındayız ve kadın istihdamına büyük ölçüde önem veriyoruz. İdari kadromuzdan üretim hattımıza kadar her birimimizde kadın personellerimizle markamızı yükseklere taşıma gayretimiz artarak devam ediyor. Gerek Mersin'de gerekse Türkiye'nin 81 ilinde bulunan işletmelerin de kadın istihdamına destek olmaları gerekiyor. Güçlü Türkiye'nin temellerinde büyük pay sahibi olan kadınlarımızın her alanda değerlendirilmesi ülkemizin ileriye dönük hedeflerinde de akılcı, kalıcı ve pozitif çözümler ortaya koyacaktır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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