Nida Beyoğlu Arslan'a 'Girişimcilik Ödülü' - Haberler Ekonomi
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Nida Beyoğlu Arslan'a 'Girişimcilik Ödülü'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Nida Beyoğlu Arslan'a 'Girişimcilik Ödülü'

Mersin'de kurdukları tesisle akrilik bant üretimi yapan BobaBant firması kurucusu Nida Beyoğlu Arslan'a, 'Yılın Girişimcilik Ödülü' verildi.

Mersin'de kurdukları tesisle akrilik bant üretimi yapan BobaBant firması kurucusu Nida Beyoğlu Arslan'a, 'Yılın Girişimcilik Ödülü' verildi.

Mersin'de ikincisi düzenlenen Rota Business İş ve Ekonomi Ödülleri sahiplerini buldu. 14 dalda ödül verilen gecede Nida Beyoğlu Arslan'a, seçici kurul tarafından yılın 'Girişimcilik Ödülü' verildi. Arslan'a ödülünü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer takdim etti.

Aldıkları ödülün kendileri için çok anlamlı olduğunu belirten Arslan, "Bu güzel gecede aranızda bulunmaktan ötürü çok mutluyum. Almaya hak kazandığımız girişimcilik ödülü bizim için çok değerli. Ben henüz 28 yaşındayım ve markamız ile 3 sene gibi kısa bir sürede büyük bir yol kat ettiğimize inanıyorum. Edindiğimiz bu başarıda kadın emeğinin rolü çok fazla. Biz firma olarak kadınlarımızın gücünün farkındayız ve kadın istihdamına büyük ölçüde önem veriyoruz. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; gerek Mersin'de gerekse Türkiye'nin 81 ilinde bulunan işletmelerin, özellikle sanayide kadın istihdamına daha fazla destek olmalarını bekliyoruz. Unutmayalım ki, kadının olduğu her alanda başarı mutlaka vardır. Bu gecede emeği geçen herkese bizleri bu ödüle layık gören değerli jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Nida Beyoğlu Arslan'a 'Girişimcilik Ödülü'

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Nida Beyoğlu Arslan'a 'Girişimcilik Ödülü' - Haberler Ekonomi
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