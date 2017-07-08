Nicolo Melli Fenerbahçe Doğuş'ta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Doğuş, İtalyan oyuncu uzun forvet Nicolo Melli ile 3 yıllık anlaşma sağladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Alman ekibi Brose Bamberg forması giyen 26 yaşındaki basketbolcuyla 2019-2020 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı kaydedildi.



Açıklamada, "2,05 metre boyunda ve uzun forvet pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek. Nicolo Melli'ye Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz." denildi.



İtalyan basketbolcu, Fenerbahçe Doğuş'un sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımlanan görüntülü mesajında, "Fenerbahçe Doğuş ailesine katıldığım için çok memnunum. Gelecek sezon için çok heyecanlıyım. Başarılı bir sezon geçireceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.