Nicolas Zalazar'dan ilk Bursaspor açıklaması
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Nicolas Zalazar'dan ilk Bursaspor açıklaması

Nicolas Zalazar'dan ilk Bursaspor açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursaspor'un yeni transferi Nicolas Zalazar, resmi açıklamanın gelmesinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Bursaspor'un yeni transferi Nicolas Zalazar, resmi açıklamanın gelmesinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Bursaspor'un bu sezon gerçekleştirdiği en önemli transferler arasında gösterilen Nicolas Zalazar'dan ilk açıklama geldi. Arjantinli stoper, sosyal medya hesabından, Başkan Hayrettin Gülgüler'le sözleşme imzaladığı bir anı paylaşarak, yeşil-beyazlı kulübe teşekkür etti. Zalazar şu ifadeleri kullandı:

"Bursaspor Kulübü'ne tarihinin bir parçası olmama izin verdiği için minnettarım. Haydi Bursaspor"

(Barış Yalım/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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