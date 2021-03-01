Nicolas Sarkozy: Eski Fransa Cumhurbaşkanı 2 yılı ertelemeli 3 yıl hapis cezası aldı, elektronik kelepçe takılabilir

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy; yolsuzluk yapma, bir yargıca rüşvet vermeye çalışma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy; yolsuzluk yapma, bir yargıca rüşvet vermeye çalışma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın iki yılı ertelendi. Sarkozy cezasını ev hapsinde çekebilir ve kendisine elektronik kelepçe takılabilir. Ancak Sarkozy'nin cezaya itiraz etmesi bekleniyor.

Fransa yasaları gereği, 2 yıldan az hapis cezasına çarptırılanlara ev hapsindeyken elektronik kelepçe takılabiliyor.

2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olan 66 yaşındaki Sarkozy ise partisi hakkında yürütülen mali soruşturma konusunda bilgi sızdırması için yargıç Gilbert Azibert'e, daha iyi bir mevkide iş teklif ederek rüşvet vermeye çalışmakla suçlanmış ve yargılanmıştı.

Nicolas Sarkozy altı yıl önce ortaya atılan suçlamaları reddetmişti.

Sarkozy ile birlikte eski avukatı Thierry Herzog ve yargıç Azibert de suçlu bulunarak aynı cezaya çarptırıldı.

Fransa'nın bir diğer eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac da 2011 yılında zimmetine para geçirmek suçlamasıyla yargılandığı davada hüküm giymişti.

Chirac, 2011 yılında kamu fonlarını yönlendirmek ve kamu güvenini istismar etmek suçlamalarından ötürü iki yıl hapis cezası almış, sağlığının kötü olmasından dolayı yargıç karşısına çıkmamıştı.

Sarkozy hakkındaki diğer dosyalar

Nicolas Sarkozy hakkında henüz davaya dönüşmemiş başka yolsuzluk dosyaları da var.

Sarkozy'nin 2007 seçimi için kozmetik firması L'Oreal'in varisi Liliane Bettencourt'tan yasa dışı bağış kabul ettiği suçlaması Ekim 2013'te düşürülmüştü.

Savcılar ise Sarkozy'nin aynı seçim kampanyası için 2007'de dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den milyonlarca euro değerinde bağış aldığını iddia ediyor.

Sarkozy, 2018'de de yolsuzluk yaomak, seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmek ve kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlandı.

Tüm suçlamaları reddeden Sarkozy bu yıl 13 sanıkla birlikte, bu kez 2012 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında mali kuralları ihlal ettiği suçlamasıyla yargılanacak.

Bu davada savcılar Sarkozy'nin kampanyasını yürüten grubu Bygmalion adlı halkla ilişkiler şirketi tarafından idare edilen büyük bir fatura sahtekarlığı yoluyla yaklaşık 43 milyon euro harcamakla suçluyor. Bu, yasaların izin verdiği kampanya fonunun neredeyse iki misli bir miktar.

Hatıralarını yayımladı

Hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları Nicolas Sarkozy'nin 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamamasına neden olmuştu.

Nicolas Sarkozy, 2018'de siyasetten çekildiğini açıklamıştı.

Sarkozy'nin, geçen yıl yazın yayımladığı hatıra kitabı "Fırtınalar Zamanı" için düzenlediği imza günlerinde kuyruklar oluşmuş ve kitap haftalarca "En çok satanlar" listesinde yer almıştı.