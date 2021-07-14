Nicolae Stanciu kimdir? Nicolae Stanciu kaç yaşında, nereli? Nicolae Stanciu biyografisi!
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Nicolae Stanciu kimdir? Nicolae Stanciu kaç yaşında, nereli? Nicolae Stanciu biyografisi!

Nicolae Stanciu kimdir? Nicolae Stanciu kaç yaşında, nereli? Nicolae Stanciu biyografisi!
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Çek kulüplerinden Slavia Praha'da ve Romanya millî takımında ofansif orta saha ve kanat pozisyonunda görev yapan Rumen futbolcudur. Peki, Nicolae Stanciu kimdir? Nicolae Stanciu kaç yaşında, nereli? Nicolae Stanciu hangi takımlarda oynadı? Nicolae Stanciu hayatı ve biyografisi nedir?

19 ve 21 yaş altı takımlarında ülkesini temsil eden Stanciu, A millî takım ile ilk maçına Mart 2016'da çıktı. He participated with the nation at the 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkenin kadrosunda yer aldı. Çek kulüplerinden Slavia Praha'da ve Romanya millî takımında ofansif orta saha ve kanat pozisyonunda görev yapan Rumen futbolcudur. Peki, Nicolae Stanciu kimdir? Nicolae Stanciu kaç yaşında, nereli? Nicolae Stanciu hangi takımlarda oynadı? Nicolae Stanciu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NİCOLE STANCİU KİMDİR?

Nicolae Claudiu Stanciud. 7 Mayıs 1993, Çek kulüplerinden Slavia Praha'da ve Romanya millî takımında ofansif orta saha ve kanat pozisyonunda görev yapan Rumen futbolcudur.

Stanciu, kariyerine Unirea Alba Iulia takımında başladı, Vaslui ve FC Steaua Bucure?ti takımlarında altı kez ligde şampiyonluk kazandı ve daha sonra millî takıma alındı. Ağustos 2016'da Anderlecht'e transfer olurken Belçika kulübünde gerçekleşen en pahalı transfer oldu. Gelecek sezon Sparta Praha ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalarken kulüp adına bir başka rekor transfer ödemesi daha gerçekleşti. 2019 yılının başında Çek Cumhuriyeti'nden El-Ehli'ye giden futbolcu, yaz transfer döneminde Slavia Praha'ya transfer olarak Çek Cumhuriyeti'ne geri döndü.

Daha önce 19 ve 21 yaş altı takımlarında ülkesini temsil eden Stanciu, A millî takım ile ilk maçına Mart 2016'da çıktı. He participated with the nation at the 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkenin kadrosunda yer aldı.

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Nicolae Stanciu kimdir? Nicolae Stanciu kaç yaşında, nereli? Nicolae Stanciu biyografisi! - Haberler
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