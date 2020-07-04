Nick Calathes, Panathinaikos'tan ayrıldı Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, tecrübeli oyun kurucu Nick Calathes ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, tecrübeli oyun kurucu Nick Calathes ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Panathinaikos Kulübü, 31 yaşındaki Yunan basketbolcu Calathes'in 8 yıl görev yaptığı takımından ayrıldığını açıkladı.

Kariyerine Panathinaikos'ta başlayan Calathes, daha sonra Rusya'nın Lokomotiv Kuban ile Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Memphis Grizzlies takımlarında forma giymiş ve 2015'te Yunanistan ekibine dönmüştü.

THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile 2011'de şampiyonluk yaşayan Calathes, 2018 ve 2019'da sezonun en iyi 5'ine seçilmişti. Calathes, 6 şampiyonluğa ulaştığı Yunanistan liginde ise 3 kez sezonun en değerli oyuncusu oldu.

İspanya ekibi Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilen Calathes, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon çıktığı 28 maçta 13,3 sayı, 9,1 asist, 4,9 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA