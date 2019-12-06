'Niçin spor' sorusunu bu kez üyeler yanıtladı

06.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:41

Hareket azlığı ile başa çıkmak, her yaştaki insanın yaşam kalitesini yükseltmek ve günlük yaşamdaki işlerini daha kolay yapar hale getirebilmek amacıyla yaşam boyu spor faaliyetlerine büyük önem veren Şehitkamil Belediyesinde 'niçin spor' sorusunun yanıtını bu kez katılımcı üyeler verdi.



İlçe genelinde küçük, büyük, genç, yaşlı herkesin sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazanması adına spor alanlarında adeta seferberlik ilan eden Şehitkamil Belediyesi, spor faaliyetlerine katılım oranını arttırmak adına spor merkezlerinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 'Branşını seç, hareketli yaşama katıl' etkinliğini gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, oluşturulan geniş spor yapma kültürünün ardından şimdi de spor merkezlerinden yararlanan üyelere 'niçin spor' sorusunu sorarak, spor merkezlerinden yararlanan üyelerinin daha bilinçli ve kontrolü bir şekilde spor yapmalarına olanak sağlıyor.



Bayan ve erkek spor merkezlerinde gerçekleştirilen çalışmaları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, branş antrenörlerden faaliyetlerle ilgili bilgiler alırken, katılımcı üyelerle sohbetler gerçekleştirerek spora olan ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.



Düzenli spor yapmak motivasyonu arttırıyor



Düzenli spor yapmanın sosyal yaşamdaki motivasyonu da arttırdığını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor merkezlerinden yaralanan üyelerin artık çok daha bilinçli ve kontrollü bir şekilde spor yaptıklarını ifade etti. Spor merkezlerine yaptığı ziyaretler sonrasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:



"Düzenli spor yapmanın faydalarını artık hepimiz biliyoruz. Çağımızın en önemli problemleri arsında olan hareket azlığına karşı başlattığımız mücadele sonuçlarını çok önemli ölçüde vermeye başladı. İlçe genelinde herkesin sürdürülebilir spor faaliyetlerine katılması adına çalışmalar yürütüyoruz. Düzenli spor yapmak, sosyal yaşamdaki motivasyonu ve yaşam kalitesini arttırıyor. Spor yapma alışkanlıkları kazanan bir birey, günlük işlerini de çok daha rahat yapıyor. Spor merkezlerimizde üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz sohbetler sonrasında onların memnuniyetine şahit olmak bizlere büyük bir mutluluk veriyor. Spor faaliyetlerine katılan üyelerimize, uzman eğitmenlerimiz tarafından yöneltilen 'niçin spor' sorusuna artık çok daha bilinçli bir şekilde yanıt verebiliyorlar. Amaca, yaş aralığına, vücut kitle indeksine uygun programlarla spor yapan vatandaşlarımız, çalışmalardan çok daha yüksek verim alıyorlar. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak bir kez daha herkese düzenli spor yapma çağrısını yineliyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA