Nicecactus, Wolfie Sports ile ortaklığını duyurdu!
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Nicecactus, Wolfie Sports ile ortaklığını duyurdu!

Nicecactus, Wolfie Sports ile ortaklığını duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kenya merkezli espor organizasyonu Wolfie Sports ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Oyun turnuvası ve eğitim platformu Nicecactus, Kenya merkezli espor organizasyonu Wolfie Sports ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Anlaşma üç yıllık oldu ve her iki kuruluş Afrika'da bir çevrimiçi turnuva düzenleyecek.

Açıklamaya göre, Vodafone'un sahip olduğu mobil bankacılık sağlayıcısı Mpesa, mobil ödeme çözümleri sağlamak için Nicecactus ve Wolfie Sports ile de ortak olacak.

Nicecactus ve Wolfie Sports, yeni platform aracılığıyla, birden fazla oyunda turnuvalar sunmanın yanı sıra, oyuncuların gelişmesine yardımcı olmak için veriye dayalı eğitim ve gelişmiş izleme teknolojisi sağlamayı amaçlıyor.

Nicecactus CEO'su Mike Hessabi iş birliği hakkında şu sözlere yer verdi: "Oyun platformumuz benzersizdir, çünkü turnuva çözümleri sunarız, aynı zamanda oyuncuların hangi bölgede bulunurlarsa bulunsunlar kendilerini geliştirebilmeleri için bir eğitim akademisi sağlarız. 

Şu anda Afrika, özellikle Mzito, FIFA, Tekken ve Counter-Strike olmak üzere espor ve oyun için en hızlı büyüyen pazarlardan biri. Nicecactus ve Wolfie Sports'un bu iş fırsatından yararlanmak ve Afrikalı izleyicilerle daha fazla etkileşim kurmak istemesi bir hayli normal görünüyor.

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Kaynak: Playerbros

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