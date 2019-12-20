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Nice Senelere Mbappe!

PSG'nin Fransız forveti bugün 21. yaşını dolduruyor! Monaco formasıyla çıkış yaptığından beri olağanüstü bir form grafiği tutturan Mbappe, genç yaşına rağmen şimdiden kariyerinde 100 gole ulaştı ve Dünya Kupası'nı kaldırma şerefini elde etti. Mbappe'nin önümüzdeki 10 sene futbol dünyasının en büyük yıldızlarından biri olacağı tahmin ediliyor.

20.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:16

PSG'nin Fransız forveti bugün 21. yaşını dolduruyor! Monaco formasıyla çıkış yaptığından beri olağanüstü bir form grafiği tutturan Mbappe, genç yaşına rağmen şimdiden kariyerinde 100 gole ulaştı ve Dünya Kupası'nı kaldırma şerefini elde etti. Mbappe'nin önümüzdeki 10 sene dünyasının en büyük yıldızlarından biri olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Dugout

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