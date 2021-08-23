Nice-Olympique Marsilya maçında çıkan olaylar nedeniyle bir tribüne 4 maç seyirci alınmayacak
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Nice-Olympique Marsilya maçında çıkan olaylar nedeniyle bir tribüne 4 maç seyirci alınmayacak

Nice-Olympique Marsilya maçında çıkan olaylar nedeniyle bir tribüne 4 maç seyirci alınmayacak
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan Nice-Olympique Marsilya karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle Marsilyalı Dimitri Payet'e bazı maddelerin fırlatıldığı tribüne 4 maç seyircinin alınmayacağı bildirildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan Nice-Olympique Marsilya karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle Marsilyalı Dimitri Payet'e bazı maddelerin fırlatıldığı tribüne 4 maç seyircinin alınmayacağı bildirildi.

Alpes-Maritimes Valisi Bernard Gonzalez, yaptığı açıklamada, Nice taraftarlarının korner kullanmak üzere sahanın köşesinde bulunan Dimitri Payet'e şişelerin fırlatıldığı tribüne 4 maç seyircinin alınmayacağını belirtti.

Öte yandan Fransız basınındaki haberlerde, söz konusu maçta çıkan olaylarda Payet'e vurduğundan şüphelenilen 28 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Nice Savcısı Xavier Bonhomme, bu kişinin Nice kentine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Mandelieu-la-Napoule kasabasında gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Nice Savcılığı da karşılaşma sırasında çıkan olaylara ilişkin soruşturma açıldığını bildirdi.

Ligin üçüncü haftasında dün oynanan Nice-Olympique Marsilya karşılaşması, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya inmesi nedeniyle 77. dakikada durdurulmuştu. Yaklaşık 1,5 saat sonra maçın kaldığı yerden başlaması kararı alınmış ancak Marsilyalı futbolcular sahaya çıkmayı reddetmişti.

LFP Disiplin Komisyonu, dünkü karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Nice ve Olympique Marsilya'yı 25 Ağustos'ta toplantıya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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