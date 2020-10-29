Nice - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Nice - Hapoel Beer Sheva maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Nice - Hapoel Beer Sheva arasındaki maçtır. Peki Nice - Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

NİCE - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Nice - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi grup maçı 29 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

NİCE - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Nice - Hapoel Beer Sheva maçının Türkiye kanallarında yayını bulunmamaktadır.

NİCE - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Allianz Riviera, Nice'da oynanacak.