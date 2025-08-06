Nice Benfica maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Nice Benfica golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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NİCE BENFİCA MAÇI KAÇ KAÇ?
Nice Benfica maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
NİCE BENFİCA MAÇI CANLI İZLE
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NİCE BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Nice Benfica maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.
NİCE BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Nice Benfica maçı Nice'da, Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak.