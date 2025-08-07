Nice Benfica maç özeti ve golleri! (VİDEO) Nice Benfica geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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NİCE BENFİCA MAÇ ÖZETİ

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NİCE BENFİCA ÖZET

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NİCE BENFİCA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Nice Benfica maçı 2-0'lık Benfica üstünlüğüyle sona erdi.

NİCE BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Nice Benfica maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.