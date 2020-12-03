Nice - Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Nice - Bayer Leverkusen Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Nice - Bayer Leverkusenmaçıdır. Peki Nice - Bayer Leverkusenmaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

NİCE - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Nice - Bayer Leverkusen maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

NİCE - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Nice - Bayer Leverkusen maçı Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacaktır.

NİCE - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Allianz Riviera, Nice'da oynanacak.