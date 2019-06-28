Niantic, Harry Potter: Wizards Unite'a Özel Bir Yaz Festivali Düzenliyor

Hatty Potter: Wizards Unite, Potterhead'lerin gerçek dünyada parti yapmaları için bir yaz festivali düzenliyor. Oyunun yapımcısı Niantic, festivalin ABD'nin Indiana eyaletindeki White River State Park'ta olacağını doğruladı. Festival 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Niantic'in geçmişte düzenlediği Pokémon GO Fest'e (bu yıl düzenlenen Pokémon Go Fest Chicago, Illinois'da olacak) benzeyen kutlamaya katılmak isteyenlerin bilet satın alması gerekiyor. Biletlerin ücretinin ne kadar olacağı şu anda bilinmiyor ancak Niantic, bilet satışını bir kura ile başlatmak istiyor.

Gerçek dünya buluşmaları, Pokémon GO çıkamadan önce de Niantic'in oyunlarının vazgeçilmez özelliklerinden biri olmuştu. Örneğin firmanın Ingress adlı oyunu için dünyanın birçok yerinde buluşmalar düzenlemişti. Bu tür buluşmalar, oyuncu topluluklarına buluşma ve oyun sevgilerini birbirleriyle paylaşma imkânı sunuyor. Harry Potter Wizards Unite için ise cosplay sanatçılarıyla görselliğin biraz daha ön planda olması bekleniyor.

Niantic'in satış ve canlı etkinlikler başkan yardımcısı, bir basın duyurusunda "Gerçek dünya etkinlikleri Niantic'in DNA'sının bir parçası hâline geldi. Bu etkinliklerle Niantic, hayatın her alanından insanları; macera, keşif ve arkadaşlık için bir araya getiriyor. White River State Park, Indianapolis'in zengin kültürü ve köklü tarihi ile çevrili. Burası Harry Potter: Wizards Unite etkinliğinin açılışı yapmak için mükemmel bir yer" şeklinde bir açıklama yaptı.