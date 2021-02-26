NHL DreamHack Sports Games ile anlaştı

NHL büyük bir turnuva ile geliyor!

Kuzey Amerika Buz Hokeyi Ligi ( NHL ), Sports Games ile anlaşmaya vardığını yaptığı duyurdu.

Anlaşmaya göre DreamHack Sports Games, NHL Gaming World Championship adında uluslararası alanda online ve offline olmak üzere bir turnuva düzenleyecek. Turnuvanın ise Mart 2021'de başlaması planlanıyor.

National Hockey League İş Geliştirme Uzmanı Chris Golier anlaşma hakkında şunları söyledi Açıklaması

Kaynak: Playerbros