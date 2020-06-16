NGC'den Vali Aktaş'a veda ziyareti Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çanakkale Valiliğine atanan İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici, son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çanakkale Valiliğine atanan İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Ekici, görev yaptığı süre içerisinde Nevşehir basınına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiği Aktaş'a yeni görev yerinde başarılar diledi.

Aktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Nevşehir basını ile iyi ilişkiler kurduğunu söyledi.

Aktaş, Nevşehir basınına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyarete, NGC Genel Sekreteri Alpaslan Körükcü ve NGC üyesi Ahmet Korkmazer de eşlik etti.

Kaynak: AA