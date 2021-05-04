NG Style ilkbahar-yaz koleksiyonu
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NG Style ilkbahar-yaz koleksiyonu

NG Style ilkbahar-yaz koleksiyonu
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

NG Style'ın ilkbahar-yaz koleksiyonunda lila, beyaz, mavi, camel, nude ve yeşiller, desensiz ve sade kumaşlar, şık spor ceket ve pantolonlar, eşofmanlar, mevsimlik triko ve elbiseler başrolü oynuyor.

NG Style'ın ilkbahar-yaz koleksiyonunda lila, beyaz, mavi, camel, nude ve yeşiller, desensiz ve sade kumaşlar, şık spor ceket ve pantolonlar, eşofmanlar, mevsimlik triko ve elbiseler başrolü oynuyor.

Morhipo'dan yapılan açıklamaya göre, NG Style sade, şık, rahat ve dingin bir koleksiyonla yaza "Merhaba" diyor.

Kendine has dokunuşuyla sade tasarımlar ve her kombine rahatça uyarlanabilen kilit parçalar sunan NG Style ilkbahar-yaz koleksiyonunda, bahara uygun hoodie'ler, hafif ceketler sezonun stil sembollerine dönüşüyor.

Beli lastikli pantolonlar, sweatpant'ler ve sweatshirt'ler NG Style'ın dokunuşlarıyla birer spor giyim parçası olmanın ötesine geçerek rahat, tarz ve spor bir şıklık haline geliyor.

Koleksiyon soft renkler ve elegan stiller ön plana çıkıyor. Öte yandan, modern bir görünüm sunan blok renk kullanımlarına da NG Style'ın yeni sezon koleksiyonunda sık rastlanıyor.

Morhipo özel markalarından olan ve sadece morhipo.com'da modaseverlerle buluşan NG Style, zarafetiyle göz doldurmak koleksiyonlarını keşfetmeye bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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