NG Sapanca Enjoy'da Aşk Zamanı!
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NG Sapanca Enjoy'da Aşk Zamanı!

03.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:34
NG Sapanca Enjoy'da Aşk Zamanı!

"Hayat Enjoy'da Güzel!" sloganını her detayında yaşatan NG Sapanca Enjoy, hazırladığı çok özel Sevgililer Günü paketiyle çiftlerin yüzünü güldürüyor. Aşk dolu büyülü anlar çok özel lezzetlerle birleşerek NG Sapanca Enjoy'da unutulmaz bir deneyime dönüşüyor.

"Hayat Enjoy'da Güzel!" sloganını her detayında yaşatan NG Sapanca Enjoy, hazırladığı çok özel Sevgililer Günü paketiyle çiftlerin yüzünü güldürüyor. Aşk dolu büyülü anlar çok özel lezzetlerle birleşerek NG Sapanca Enjoy'da unutulmaz bir deneyime dönüşüyor.

NG Hotels ailesinin en yeni üyesi NG Sapanca Enjoy, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı tek gece konaklamalı Sevgililer Günü paketi ile çiftleri unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. Aşkın en güzel halini her detayında yaşatan otel, bu özel günde çiftlere huzur ve konfor dolu bir deneyim sunuyor.

Özel Sevgililer Günü gala yemeğiyle usta şeflerin elinden çıkan enfes lezzetlere yelken açan sevgililer, günün ilk ışıklarına kadar sürecek sürprizlerle anı defterlerine unutulmaz notlar düşecekler. Paket kapsamında, NG Sapanca Enjoy'un Deluxe odalarında yarım pansiyon konaklama fırsatına sahip olan çiftler, otelin özel sürpriz hediyesiyle bu anlamlı günü ölümsüzleştirecekler. Sevgililer Günü'nde de çiftlere evlerinin konforunda ve güvencesinde huzur dolu bir atmosfer sunan NG Sapanca Enjoy'da siz de aşkınızı tazeleyebilirsiniz. 

Kaynak: Tourism Today

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