NG Kütahya 2020’de 350 milyon liralık fabrika yatırımı yapacak
NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güral, her şeyin planladıkları gibi gitmesi durumunda 2020 yılı içerisinde 350 milyon dolarlık bir yatırımla sekizinci fabrikalarını açmayı planladıklarını söyledi.
14.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:07
NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güral, her şeyin planladıkları gibi gitmesi durumunda 2020 yılı içerisinde 350 milyon dolarlık bir yatırımla sekizinci fabrikalarını açmayı planladıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com