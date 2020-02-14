NG Kütahya 2020’de 350 milyon liralık fabrika yatırımı yapacak

14.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:07

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güral, her şeyin planladıkları gibi gitmesi durumunda 2020 yılı içerisinde 350 milyon dolarlık bir yatırımla sekizinci fabrikalarını açmayı planladıklarını söyledi.