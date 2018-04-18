Ng Hotels'de Hem Çocuklar Hem Anneleri Mutlu! 

Markanın incisi NG Sapanca, yemyeşil ortamında çocuklara ok atıcılığı ve tırmanma duvarı gibi birbirinde farklı outdoor aktiviteler sunuyor.

Huzur veren ortamında çocuklar kadar anneleri de unutmayanotel, birbirinden farklı masaj ve çamur bakımlarıyla da annelerin rahat bir nefes almasını sağlıyor.Uzman terapistler tarafından uygulanan; Uzak Doğu masajları ise anneleri biran olsun şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaştırıyor.

Bayram coşkusunu özgürce yaşayan minikler ayrıca otel içinde bulunan Sincap Kulüp'ün düzenlediği maske yapımı, yap boz yarışması, jenga turnuvası, pizza - kurabiye yapımı gibi eğlenceli aktivitelerle de doyasıya eğleniyor.

AFYONKARAHİSAR'DA ÇOCUK BAYRAMI EĞLENCELİ GEÇECEK

NG Afyon birbirinden eğlenceli aktivitelerle bu bayramda da çocukların karşısında... Otelin çocukları buluşturduğu eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinliklerinden; yumurta, kalıp maske yüz boyama,mikado- halka atma oyunu, animasyon film gösterisi, mini disko ve yarışmalar hem çocuklara hem de ailelerine unutamayacakları bir bayram vadediyor.

NG Afyon'un en dinlendirici bölümü Aliva Spa,huzur ve rahatlığı arayan ailelere sunduğu farklı spa kültürlerine ait masaj terapileriyle baharda yenilenmeye davet ediyor.