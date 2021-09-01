NFT: Sahte Banksy eseri, sanatçının internet sitesi üzerinden satıldı
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BBC

NFT: Sahte Banksy eseri, sanatçının internet sitesi üzerinden satıldı

NFT: Sahte Banksy eseri, sanatçının internet sitesi üzerinden satıldı
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere'de bir bilgisayar korsanı, dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin resmi internet sitesi üzerinden bir NFT müzayedesi düzenleyerek 244 bin sterline (2 milyon 800 bin TL) sanatçıya ait olmayan sahte bir eser sattı.

İngiltere'de bir bilgisayar korsanı, dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin resmi internet sitesi üzerinden bir NFT müzayedesi düzenleyerek 244 bin sterline (2 milyon 800 bin TL) sanatçıya ait olmayan sahte bir eser sattı.

Banksy'nin ekibi BBC'ye "hiçbir Banksy eserinin NFT müzayedesinde olmadığı" açıklamasını yaptı.

NFT (non-fungible token) sertifikaları, dijital bir sanat eserinin orijinalliğini belgeliyor. Alıcılar fiziksel bir sanat eserini yıllar sonra daha yüksek bir fiyata satabildiği gibi NFT sertifikalarını da aynı şekilde satabiliyor.

Kandırılan Banksy hayranı, dünyaca ünlü graffiti sanatçısının ilk NFT'sini satın aldığını düşündüğünü söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen 30'lu yaşlarında olan kişi, Twitter'dan gelen mesajlarla dolandırıldığını fark ettiğini ve özenle hazırlanmış bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu dile getirdi.

Dolandırılan kişi, bilgisayar korsanının Pazartesi akşamı yaklaşık 5 bin sterlinlik işlem ücreti dışında tüm parayı iade ettiğini söyledi.

Önde gelen NFT koleksiyoncularından Pranksy, olayın tuhaf olduğunu ancak bilgisayar korsanının korkmuş olabileceğini aktardı.

Geri ödemenin beklenmedik bir olay olduğunu vurgulayan Pranksy, "Bence olayın basında yer alması ve bilgisayar korsanını bulup Twitter'da takip etmem gerçeği, onu geri ödemeye itmiş olabilir" dedi.

Pranksy, müzayedeyle ilgili ilk olarak kendisinin Pazartesi sabahı sosyal medya platformu Discord'daki topluluğundaki ismsiz bir kişi tarafından uyarıldığını belirtti.

'Hacklenmiş bir site gibi duruyordu'

Banksy'nin resmi sitesi olan "banksy.co.uk" adresinde "NFT" isminde bir bağlantı vardı. Bu bağlantı, tıklayanları "İklim Değişikliği Felaketinin Büyük Yeniden Dağıtımı" ismindeki NFT'nin satıldığı müzadeyeye yönlendiriyordu.

Dolandırılan kişi, kripto para birimi Ethereum ile yaptığı ödemede rakiplerinin çok üzerinde bir teklif verdi. Ardından da müzayede hızlıca sona erdi. Kripto paralar da dolandırıcıya gitti.

"Hacklenmiş bir site gibi duruyordu. Bilgisayardan da, cep telefonundan da girip kontrol ettim. Ardından ödemeyi yaptım çünkü Banksy'nin sitesindeydi" sözleriyle dolandırılışını anlatan kişi, teklifinin hemen kabul edilmesinin ardından NFT'nin sahte olduğunu düşündüğünü söyledi.

Banksy'nin ekibi ise sitenin nasıl hacklendiğine ilişkin sorulara yanıt vermedi. Fakat "Banksy herhangi bir NFT sanat eseri yapmadı" dedi.

Alıcı, kendisini ve diğer kişileri Banksy'nin NFT satışı konusunda uyaran kişinin bilgisayar korsanının kendisi olabileceğinden şüpheleniyor.

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BBC
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