NFT nedir? NFT yapmak, satmak mümkün mü? NFT coin hakkında merak edilenler...

NFT (İng. non-fungible token), kripto dünyasında yer alan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasının getirdiği yenilikler arasında yer alan NFT, bir manada dijital tasdik anlamında kullanılmaktadır. Peki, NFT nedir, ne demek? NFT yapmak, satmak mümkün mü? NFT coin hakkında merak edilenler...

Mart ayı başlarında, bir teknoloji şirketi 95.000 $ değerinde bir sanat eseri satın aldı. Sonra yöneticiler onu ateşe verdi . İnternette canlı olarak paylaşılan gösterinin sonunda grup, bu kez dijital ortamda sanatın bir kopyasını ortaya çıkardı. Yakalanması zor İngiliz sanatçı Banksy'nin eserine "Moronlar (Beyaz)" deniyordu.

NFT NEDİR?

Değiştirilemez jeton veya NFT adı verilen yükselen bir teknoloji türüdür.NFT'yi , genellikle elinizde tutamayacağınız bir şey üzerinde benzersiz bir sahiplik kanıtı olarak düşünün - bir dijital sanat parçası, bir dijital kupon, belki bir video klip.

NFT (İng. non-fungible token), benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen, blok zinciri adı verilen dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler sanat, ses, video, video oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimlerine benzer dijital dosyaları temsil edebilir. Bu dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden kopyalanabilirken, onları temsil eden NFT'ler ise temel blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlarlar. Ethereum, Bitcoin Cash ve Flow gibi blok zincirlerinin her birinin NFT kullanımlarını tanımlamak için kendi jeton standartları vardır.

NFT'ler, dijital sanat, video oyunu öğeleri ve müzik dosyaları gibi dijital kreasyonları metalaştırmak için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, jetonun sahibiyle sınırlı değildir. İlk NFT'ler Ethereum tabanlı olup ve 2015 yılı civarında ortaya çıktı. Daha önce kripto para birimleri üzerine spekülasyon yapan aynı yatırımcılar, büyük ölçüde artan hacimlerde NFT'leri alıp satmaya başladıkça, NFT'ler için pazara olan ilginin artması spekülasyonun artmasına neden oldu.

NFT'ler çoğunlukla, hisse ispatı blok zincirinden daha fazla enerji tüketen emek ispatı blok zincirinde çalışırlar. Bu, NFT işlemleri için karbon ayak izine yönelik bazı eleştirilere neden oldu.

Açıklama

NFT, benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen, blok zincirinde (dijital defter) depolanan bir veri birimidir. Bitcoin ve birçok ağ veya yardımcı program belirteci gibi kripto para birimlerinin aksine, NFT'ler kriptografik bir belirteçtir ve karşılıklı olarak değiştirilemez. NFT, bir dosyanın veya bir sanat eserinin, KnownOrigin, Rarible veya OpenSea gibi NFT açık artırma pazarlarına yüklenmesiyle oluşturulur. Bu, dijital deftere kaydedilen dosyanın kripto para birimi ile satın alınabilen ve yeniden satılabilen bir NFT olarak bir kopyasını oluşturur. Bir sanatçı, bir eseri temsil eden bir NFT'yi satabilse de, sanatçı eserin telif hakkını elinde tutabilir ve aynı çalışmanın daha fazla NFT'sini oluşturabilir. NFT'nin alıcısı "orijinal" dijital dosyaya özel erişim elde etmez. Belirli bir çalışmayı NFT olarak yükleyen kişinin, kendisinin orijinal sanatçı olduğunu kanıtlaması gerekmez. NFT'ler için yaratıcının izni olmadan sanatın kullanıldığı çok sayıda durum olmuştur.

Kullanım

NFT, benzersiz bir imzayla çalışan tek bir NFT'yi oluşturarak, dijital bir yaratıcı çalışmanın yapay nadirliğini yaratmak için kullanılabilir. Sanat eserlerinin NFT'leri bu nedenle imzalı öğelere benzer. Bir NFT'nin benzersiz kimliği ve mülkiyeti, blok zinciri defteriyle doğrulanabilir. NFT'ler, bir kriptografik karma işlevi aracılığıyla işlenen meta verilere sahiptir. NFT'ler, birden çok platformda varlık-birlikte çalışabilirlik olasılığını yaratmak için de kullanılır.

Dijital Sanat

Dijital sanat, blok zinciri teknolojisinde NFT'lerin benzersiz imzasını ve sahipliğini sağlama yeteneği nedeniyle erken bir kullanım örneğiydi. Beeple'ın ya da gerçek adıyla Mike Winkelmann'ın dijital sanat eseri 2021'de 69,3 milyon ABD dolarına satıldı. Christie, bu meblağ karşılığında Beeple'ın Everydays: the First 5000 Days dijital eserini satarak açık artırma endüstrisinde gündem yaptı.

Koleksiyonluklar

NFT'ler, koleksiyonları kart koleksiyonları gibi dijital bir formatta temsil edebilir. Şubat 2021'de, NBA Top Shot platformundaki bir Lebron James smaç NFT kartı 208.000 dolara satıldı.

Oyunlar

NFT'ler, oyunun geliştiricisi yerine kullanıcılar tarafından kontrol edilen oyun içi varlıkları temsil etmek için de kullanılabilir. NFT'ler, varlıkların oyun geliştiricisinin izni olmadan üçüncü taraf pazarlarda alınıp satılmasına izin verir. Axie Infinity, Şubat 2021'de tek bir satışta dijital arazi tapuları için 1,5 milyon dolarlık bir satış kaydetti.