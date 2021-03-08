NFT nedir? NFT coin nedir, ne işe yarar? İşte değiştiremez token NFT hakkında detaylar...

NFT, son günlerde internetin her köşesinde karşımıza çıkan bir terim. Dahası, insanların bu NFT'ler için milyon dolarlar harcaması da muhtemelen kulağınıza çalınmıştır. Dolayısıyla, NFT'nin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve tüm bu çılgınlığın arkasındaki nedenleri merak etmeniz gayet olası. NFT nedir? NFT coin nedir, ne işe yarar? İşte detaylar...

Açık artırmalarda satılan değerli eserler karşılığında alıcılar "fiziksel bir varlığa" yani eserin kendisine kavuşurlar. Peki açık artırmayı internet üzerinden yapsak ve tablolar da dijital olsa? Başka biri bu tabloları, sesleri, dosyaları kopyalayıp başka bir yerde satamaz mı? Daha da önemlisi insanlar, her şeyin kopyalandığı internet ortamındaki bir varlığa para harcayacak kadar delirdiler mi? Tüm bunları sağlayan NFT nedir?

NFT NEDİR?

Değiştirilemez Tokenlar (NFT), fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarıdır. Herhangi bir futbolcu kartının, bir ayakkabının veya bir kalemin değiştirilemez tokeni olabilir. Bu tokenler, kripto para birimlerinin aksine birbirleriyle takas edilemez çünkü her değiştirilemez token, dijital para birimlerinin aksine birbirinden farklıdır.

Değiştirilemez tokenler rahatlıkla birbirlerinden ayrılabilmeleri ve doğrulanabilmeleri için özel olarak tasarlanmışlardır.

Genellikle Ethereum altyapısında oluşturulan bu dijital varlıklar, ERC-721 ve ERC-1155 belirteçlerinin standartlarına göre oluşturuluyorlar. Ethereum altyapısının yanı sıra Eos, Neo ve Tron geliştiricileri de NFT oluşumunu teşvik etmek adına kendi belirtaç standarlarını yayınladılar.

Değiştirilemez Tokenların başlıca üç özelliği vardır.

Bölünemez

Yıkılmaz

Doğrulanabilir

Değiştirilemez Tokenlar, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanılıyor. Örneğin bir sanatçı, kendi sanat eserini değiştirilemez token olarak oluşturduğunda ürünün her satışında sanatçı kendisine pasif gelir oluşturmuş oluyor.