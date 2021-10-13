Son zamanlarda bilhassa sanat dünyasının blok zinciri (blokchain) teknolojisi ile buluşmasıyla gitgide tren haline gelmiş olan Nft'ler, dijital platformlarda neredeyse bütün kesimlerin ilgi ve alakasını üstüne çekmektedir. Sosyal medyada atılan tweetlerden video içeriklere, dijital sanat içeriklerinden fotoğraf ve resimlere birçok şey açık artırma usulü ile NFT olarak satışa çıkarılmış durumda. İnsanlar internette NFT nedir, ne demektir? NFT açılımı nedir? NFT nasıl yapılır? NFT pazar değeri ne kadar? NFT kullanım alanları nelerdir? NFT coin nedir? sorularına yanıt aramakta. Peki, NFT nedir, ne demektir? NFT açılımı nedir? NFT nasıl yapılır? NFT pazar değeri ne kadar? NFT kullanım alanları nelerdir? NFT coin nedir? NFT market değeri ne kadar? sorularının cevabı haberimizde…

NFT NEDİR? NFT COİN NE DEMEKTİR?

Tam adıyla non-fungible Token olarak adlandırılan NFT, özgün bir dijital içeriği simgeleyen ve bu sebeple başka görsel ve işitsel içeriklerin yerine geçemeyen, blokchain (blok zinciri) ismi verilen dijital platformlardaki içerik birimidir. NFT içerikleri ses, sanat, video ve video oyunlarında yer alan görsel ve işitsel öğeleri içerbilen özgün ve yaratıcı içerikleri temsil edebilirler. Bu dijital içerikler sonsuz sayıda kopyalanabilir ancak, dijital içerikleri temsil eden NFT'ler blokchain'de izlenir ve satın alan kişilere sahip olma kanıtını sağlar. Bitcoin, Ethereum ve Flow vs. blok zincirlerinin de NFT kullanımlarını tanımandırmak amacıyla kendi jeton standartları bulunmaktadır.

Dijital olarak hazırlanan sanat, video oyunun öğeleri ve işitsel dosyalar gibb dijital koleksiyonların metalaştırılması için NFT'ler kullanıbilmektedir. Fakat, özgün içeriğin herhangi bir kopyasına olan erişim, jetonun sahibi ile sınırlı değildir. İlk NFT'ler 2015 yılında Ethereum tabanlı olarak ortaya çıkmıştır. Daha önceleri, kripto para birimleri hakkında spekülatif faaliyetler yapan yatırımcılar, hacimleri büyük oranda artmakta olan NFT'leri alıp satmaya başladıkça, NFT'ler için piyasaya olan ilgi ve alakanın artması spekülatif hareketlerin de artmasına sebebiyet verdi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

NFT NASIL YAPILIR?

NFT, özgün bir dijital içeriği simgeleyen, blokchainde (blok zinciri) depo edilen bir veri birimidir. Bitcoin ve birçok yardımcı program ya da ağ gibi kripto paraların tersine, NTF içerikler kriptografik bir belirteç niteliği taşımaktadır. NFT, bir dijital sanat içeriğinin Rarible, Opensea ya da KnownOrigin gibi dijital platformlarda sunulan açık artırma pazarlarına yüklenerek oluşturulmaktadır. Bu blokchaine kaydedilen içeriğin kripto paralarla sarın alınabilen ve tekrardan satılabilen bir NFT olarak bir kopyasını oluşturmaktadır. Bir sanatçı, eğer isterse bir eserini temsil eden NFT'yi satabilir ve bunun yanı sıra sanatçı eserinin telif hakkını elinde bulundurabilir ve de aynı sanat çalışmasının daha da fazla NFT'sini oluşturabilmektedir. NFT'yi satın alan kişi sanatçı tarafında orjinal üretilen içeriğe özel bir erişim elde edemez. Bir çalışmayı NFT olarak dijital deftere (blokchain) yükleyen kişinin, kendisinin NFT'nin orjinal sanatçısı olduğunu kanıtlamasına gerek yoktur. Geçmişte NFTler için içerilk yaratıcılarının izni olmaksızın da sanatın kullanıldığı durum sıklıkla görülmüştür.

NFT'LER NASIL ÜRETİLMEKTEDİR?

NFT'ler, Ethereum isimli bir blok zinciri geliştiricileri tarafından hazırlanmış ve ERC-727Ctoken standartlarına göre üretilmektedir. Kullanıcılarının blok zincirinin teknik dünyasında kaybolmaması için işlemlerin kolaylıkla gerçekleştirilmesine olanak sağlayan plaformlar bulunmaktadır. NFT üretimi için gereksinimduyulan tek şey dijital kripto para cüzdanıdır. NFT biçiminde üretilmek istenen dijital içerik, bu dijital platformların aracılığı ile IPFS (InterPlanetary File System, Türkçesi; Gezegenler Arası Dosya Sistemi) sistemine yüklenmesinin ardından NFT'nin değişiklik yapılamayacak parametreleri belirlenmektedir. NFT'den kaç adet üretileceği, satış fiyatı, bir sonraki satıştan ne kadar pay ödeneceği gibi özelliklerin belirlenmesinin ardından blok zinciri ağının işlem için istenen ücretinin ödenmesi ile NFT'ler üretilmiş olmaktadır. İşlemin tamamlanması ile birlikte NFT'ler, kripto para cüzdanına aktarılı ve üretimin gerçekleştiği tüm blok zincirinde kayıt altına alınmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

NFT KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Sanat eserlerinin NFT'leri, imzalı eşyalara benzer. Bir NFT'nin benzersiz kimliği ve mülkiyeti, blok zinciri defteriyle doğrulanabilir. NFT'ler, bir kriptografik karma işlevi aracılığıyla işlenen meta verilere sahiptir.

Dijital sanat

Dijital sanat, NFT'lerin benzersiz imzasını ve sahipliğini güvence altına alan blok zinciri teknolojisinin yeteneği nedeniyle NFT'ler için erken bir kullanım örneğiydi.[15] Beeple olarak da bilinen sanatçı Mike Winkelmann'ın "Everydays - The First 5000 Days" adlı dijital sanat eseri 2021'de 69,3 milyon ABD dolarına satıldı.[16][17] Satın alma, Jeff Koons ve David Hockney'den sonra yaşayan bir sanatçı için elde edilen üçüncü en yüksek açık artırma fiyatı ile sonuçlandı. Bir Donald J. Trump figürünün önünden geçen hareketli yayaları gösteren 10 saniyelik bir videodan oluşan "Crossroad" adlı başka bir Beeple parçası, dijital sanat için çevrimiçi bir kripto para piyasası olan Nifty Gateway'de 6,6 milyon ABD dolarına satıldı.

Figma CEO'su Dylan Field, Şubat 2021'de isimsiz bir yatırımcıya 7,5 milyon ABD doları karşılığında "CryptoPunk #7804" adlı bir dijital avatarın yanı sıra 1,5 milyon ABD doları karşılığında ikinci bir avatar "Ape, Fedora #6965" sattı.

Sanatçı Krista Kim tarafından yaratılan "Mars House" adlı bir evin 3D olarak oluşturulmuş bir modeli, NFT pazarında 500.000 ABD dolarının üzerinde bir dijital gayrimenkul parçası olarak satıldı.

2021'de, Fyre Media logosunun dijital bir portresi, rapçi Ja Rule tarafından, dijital sanat için bir pazar yeri olan NFT girişimi "Flipkick" aracılığıyla 122.000 ABD doları tutarında bir açık artırmada satıldı.

Sanatçı Trevor Andrew tarafından yaratılan "Gucci Ghost" adlı sanat eseri, Şubat 2021'de NFT pazarında 3.600 ABD Doları karşılığında titreyen bir hayalet-GIF'i şeklinde NFT olarak satıldı.

Aralık 2020'de, bir dizi dikey yükselen odanın içindeki mevsimleri tasvir eden bir NFT resmi 22.938 ABD dolarına satıldı. Sanat eseri, sanatçı Blake Kathryn tarafından yaratıldı.

Koleksiyonluklar

NFT'ler, koleksiyonları kart koleksiyonlarına benzer bir şekilde dijital formatta temsil edebilir. Şubat 2021'de, NBA Top Shot platformundaki bir LeBron James smaç NFT kartı 208.000 dolara satıldı.

Oyunlar

NFT'ler ayrıca oyun geliştiricisi yerine kullanıcı tarafından kontrol edilen dijital arazi parçaları gibi oyun içi varlıkları temsil etmek için de kullanılabilir. NFT'ler, varlıkların oyun geliştiricisinin izni olmadan üçüncü taraf pazarlarda alınıp satılmasına izin verir. Axie Infinity, Şubat 2021'de tek bir satışta dijital arazi tapuları için 1,5 milyon dolarlık bir satış kaydetti.

Müzik

Müzisyenler, NFT'leri kullanarak blok zincirleri üzerinde çalışmalarını belirtebilirler. 3 Mart 2021'de rock grubu Kings of Leon, ilk albümü bir NFT olarak yayınlamayı planladığını duyurdu.NFT, yaklaşık dörtte biri hayır kurumlarına bağışlanan 2 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdi. Aynı ayın ilerleyen saatlerinde, Amerikalı rapçi Lil Pump, özel bir NFT koleksiyonunu yayınlamak için NFT platformu Sweet ile bir ortaklık yaptı.

Film

Film endüstrisi, kısmen, genellikle boyut olarak çok büyük olan dijital filmleri daha küçük dosya boyutları için tasarlanmış blok zinciri teknolojisinde depolamanın teknik zorlukları nedeniyle, NFT'lerdeki patlamaya daha yavaş tepki verdi. 13 Mart 2021'de Adam Benzine'nin Oscar adayı belgeseli Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah, Rarible platformu aracılığıyla bir NFT olarak basılan ve açık artırmaya çıkarılan ilk sinema filmi, belgesel ve Akademi Ödülü adayı film oldu.

Bunu film yapımcıları, stüdyolar ve ajanslardan birkaç başka geçici ve deneysel yayınlar izledi ve Legendary Entertainment, filmin en çok izlendiği aynı günde özel bir Godzilla vs. Kong NFT koleksiyonunu yayınlayacağını duyurdu;[39] yönetmen Kevin Smith, Nisan 2021'de yakında çıkacak olan korku filmi Killroy Was Here'ın NFT olarak yayınlanacağını ve UTA ve Endeavor gibi yetenek ajanslarının NFT ile ilgili girişimlerini duyurduğunu açıkladı.

Spor

Sporcular NFT patlamasından çeşitli şekillerde yararlanabildiler. Eylül 2019'da NBA oyuncusu Spencer Dinwiddie, sözleşmesini başkalarının yatırım yapabilmesi için tokenize etti. Buna ek olarak, blok zinciri tabanlı bir şirket olan Dapper Labs, dijital vurgu klipleri için bir pazar yeri olan "N.B.A Top Shot"-u oluşturmak için NBA ile işbirliği yaptı.[45]

Mart 2021'de profesyonel tenisçi Oleksandra Oliynykova, potansiyel alıcılara sağ kolunun bir kısmının ömür boyu haklarını bir NFT ile sundu.

Moda

2019'da Nike, blok zinciri teknolojisinin kriptografik olarak güvenli dijital varlıkları NTF'ler şeklinde "Cryptokicks" adı altında bir çift spor ayakkabı gibi fiziksel ürünlere eklenmesine izin veren bir patent aldı.

NFT PAZAR DEĞERİ

NFT pazarı, 2020'de üç katına çıkarak 250 milyon dolara yükselen değeri ile son zamanlarda hızlı bir büyüme kaydetti. Yalnızca 2021'in ilk üç ayında NFT'ler için 200 milyon dolardan fazla para harcandı. NFT'lerin kripto pazarındaki ekonomik ivmesi, dijital koleksiyonlara yönelik bir trend nedeniyle patladı. NFT'ler ayrıca, halk kripto ekonomiyi giderek daha fazla tercih ettiği için daha büyük bir dijital ekonomik yenilik eğilimini hızlandırıyor.

NFT SATIŞ RAKAMLARI

İstatistiklere göre NFT, 2021'in ilk altı ayında 2,5 milyar dolarlık bir satış hacmine ulaştı. Örneğin Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin Twitter'da atılmış olan ilk tweet özelliği de taşıyan bir tweeti 3 milyon dolara alıcısını buldu.

NFT satış hacmi 2020'nin ilk altı ayında 13,7 milyon dolarlık hacme sahipti. 2021 yılının ilk altı ayında ise bu hacim, 13,7 milyon dolardan 2,5 milyar dolara yükselerek son dönemlerdeki trendini gözler önüne sermiştir.

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