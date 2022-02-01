Nft'de Türk Model! Bir İlke İmza Attı
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Metaverse Dünyası'nın kapılarından giren manken Duygu Çakmak, NFT dünyasında bir ilke imza atan isimler arasına katıldı. Çakmak, fotoğrafını sanat NFT'si olarak da satışa çıkaran ilk model oldu
Dijital sanatçı ve fotoğrafçı Kaan Özkan, Duygu Çakmak ile çalışarak pozlarından illüstrasyon çalışmaları yaptı. OPENSEA platformunda NFT olarak satışa sunulacak dijital sanat eserleri ünlü mankenın pozlarının illüstrasyon çalışmalarından oluşuyor.
The_illustration_artist koleksiyonundaki NFT'ler Şubat ayından itibaren dijital mecrada satışta olacak. Satışlar sadece crypto para birimi olan Etherium ile yapılabilecek.
#Metaverse 'den arsa satın aldınız mı?— Haberler (@Haberler) January 17, 2022
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