NFP, AHE, Tahvil Faizleri

Raporda ilk kez müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapıldı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından kaleme alınan taslak kararda, 16 Nisan anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin "derhal ve resmen askıya alınması" için AB devletleri ve Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunuldu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika yapıcıları, Haziran ayındaki toplantıda gerekli olması durumunda tahvil alım programının artırılmasına yönelik taahhütün geri alınmasını değerlendirdi. AMB Yönetim Kurulu'nun 7 - 8 Haziran toplantı notlarına göre, sıradışı politika önlemlerinin başlamasına ilişkin çağrıların "açık bir şekilde" azalmasıyla birlikte yetkililer, faiz ve varlık alımlarına yönelik iletişimindeki parasal genişlemenin (QE) artırılmasıyla ilgili duruşun kaldırılmasını değerlendirdi.