NFL'de cinsel taciz itirafı! NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı!
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NFL'de cinsel taciz itirafı! NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı!

NFL'de mücadele eden Washington takımının 15 eski kadın çalışanı yaşadıkları cinsel tacizi anlattı! Toplam 40 eski çalışanla röportajlar yapılırken tüyler ürperten röportaj geniş yankı uyandırdı.

NFL'de cinsel taciz itirafı! NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı!
17.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:45

NFL'de mücadele eden ve geçen hafta ismindeki ırkçı ifadeyi kaldırma kararı alan Washington takımının 15 eski kadın çalışanı, kulüpte çalıştıkları dönemde yaşadıkları cinsel tacizleri Washington Post'a anlattı. Yaşanan gelişme dünya çapında geniş yankı uyandırdı.

NFL TAKIMININ 15 KADIN ÇALIŞANI, YAŞADIKLARI CİNSEL TACİZİ ANLATTI!

İsminde yer alan ırkçı "Redskins" ifadesini kaldıran NFL takımı Washington gündemden düşmek bilmiyor. Son olarak Washington Post'un haberi ABD'de gündeme damga vurdu.

NFL'in Washington takımının 15 eski kadın çalışanı 2006-2019 arasında yaşadıkları cinsel ve sözlü tacizleri anlattı. Toplam 40 eski çalışanla röportajlar yapılırken tüyler ürperten haberin hemen öncesinde tacizci oldukları iddia edilen isimlerden birinin emekliye ayrılması, ikisinin ise kovulması dikkat çekti.

The Post'un gündemi sarsan özel haberinde 40'tan fazla mevcut ve eski çalışanla röportajlar yapılırken haberde kısa mesajlar, yazışmalar ve pek çok farklı döküman da yer alırken düzinelerce taciz örneğine yer verildi.

NFL'DE CİNSEL TACİZ İTİRAFI!

2006'dan 2019 yılına kadar uzanan iddialarda kadınlara yönelik müstehcen yorumlar, nahoş davranışlar ve kadın çalışanlar üzerinde açık giyinmelerine yönelik baskılar öne çıkıyor. Başlarından geçen taciz olaylarını anlatan 15 kadından 14'ü ismini vermek istemezken 2014-2015 yıllarında takımın pazarlama departmanında çalışan 31 yaşındaki Emily Applegate, ismini vererek yaşadıklarını anlatan tek isim oldu.

Haberde diğer 14 eski çalışanın işten ayrılırken kulüp tarafından imzalatılan gizlilik belgesi gerekçesiyle isimlerini açıkça belirtemediklerinin altı çizilirken The Post, kulüple iletişime geçtiklerini ancak diğer çalışanlar için bir izin alamadıklarını ifade etti.

SUÇLANANLARDAN 1'İ EMEKLİLİĞİNİ AÇIKLADI, 2'Sİ KOVULDU

The Post'un haberine göre cinsel taciz veya sözlü tacizle suçlanan isimler arasında uzun süredir takımın radyosunda spikerlik yapan Larry Michael; profesyonel personelden sorumlu müdür Alex Santos ve yardımcısı Richard Mann; ticari faaliyetlerden sorumlu başkan Dennis Greene ve eski operasyon müdürü Mitch Gershman da yer alıyor. Bu isimlerden Larry Michael, çarşamba günü aniden emekliliğini açıkladı. Alex Santos ve Richard Mann bu hafta başında takımdan kovuldu.

Takımın sahibi Daniel Snyder ise kadın çalışanlara yönelik istismarla suçlanmamasına rağmen eski çalışanlar, insan kaynakları departmanı ve kulüp kültürünün bu tarz istismarlara göz yumduğunu ve bunları teşvik ettiğini öne sürdü. Snyder, Greene'in üniversitede amigo ekibinde olmasıyla dalga geçmekle ve üst düzey yöneticileri herkesin önünde küçük düşürmekle suçlandı.

1999 yılında takımı satın alan Snyder ve tacizle suçlanan çalışanlar The Post'un röportaj taleplerini kabul etmedi. Kulübün Beth Wilkinson adında bir avukatla anlaştığı ve Wilkinson'ın kulüp kültürü ve kulüp içindeki yanlış davranışlar üzerinde araştırmalara başladığı öğrenildi.

The Post'un gündemi sarsan özel haberinde yer alan suçlamalardan bazıları şöyle:

Applegate, Gershman'ın kendisine "s… aptalı" dediğini ve müşterilerle yapılacak bir toplantı öncesinde "müşterilerin toplantıda bakacakları bir şey olsun" diyerek dar kıyafetler giymesini istediğini öne sürdü.

2018'de Michael'ın üniversite öğrencesi bir stajyeri ne kadar çekici bulduğunu söylediği bir belgenin çalışanlar tarafından duyulduğu aktarıldı. Eski bir kadın çalışan olayı "iğrenç" ifadeleriyle aktardı. Haberde ayrıca yedi farklı eski çalışan, Michael'ın kadın çalışanları tanımlamak için rutin bir şekilde cinsel ve aşağılayıcı ifadeler kullandığını iddia etti.

6 eski çalışan ve 2 muhabir Santos'u uygunsuz hareketlerde bulunmak ve bedenleri hakkında yorumlar yaparak taciz etmekle suçladı. 2019'da iç soruşturmaya varan olayda bir muhabir, kulüp yönetimine Santos'un kendisini elle taciz ettiğini, kalçasının büyüklüğü hakkında müstehcen bir yorumda bulunduğunu ve kendisine defalarca çıkma teklif ettiğini aktararak şikayette bulundu.

Mann, bir kadın çalışana göğüslerinin estetikli olup olmadığını sordu bir başka kadın çalışana ise sarılacağını söyledi ve "Merak etme cebimdeki zımba makinesi olacak başka bir şey değil" ifadelerini içeren bir mesaj attı. İki farklı mesajın da ekran görüntüleri The Post'un haberinde yer aldı.

The Post'a konuşan eski kadın çalışanların bazıları, kulüpteki diğer kadın çalışanlar tarafından şeffaf merdiven basamaklarına dikkat etmeleri gerektiği yönünde uyarıldıklarını söyledi. Eski kadın çalışanlardan biri, bir erkek çalışanın merdivende iki kat aşağıda kendisini takip ettiğini eteğinin altına baktığını söyledi.

Beş eski kadın çalışan, Greene'in kendilerinden açık kıyafetler giymelerini istediğini ve zengin loca sahipleriyle flört etmelerini talep ettiğini aktardı.

2018'de New York Times'ın haberi ile ortaya çıkan olayda ismi verilmeyen ponpon kızlar; kendilerinden üstsüz pozlar vermelerinin ve sponsorlar ile loca sahiplerine gece kulüplerinde eşlik etmelerinin talep edildiğini aktarmış ve olay Greene'in kovulmasına neden olmuştu.

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