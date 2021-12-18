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NFL'de 3 karşılaşma Kovid-19 nedeniyle ertelendi

NFL'de 3 karşılaşma Kovid-19 nedeniyle ertelendi
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) 3 karşılaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) 3 karşılaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiği açıklandı.

NFL'den yapılan açıklamada, 15. haftada bu hafta sonu oynanması gereken Cleveland Browns-Las Vegas Raiders, Seattle Seahawks- Los Angeles Rams ve Washington Futbol Takımı- Philadelphia Eagles maçlarının, ülke çapında artan vakalar sebebiyle planlandığı tarihlerde oynanamayacağı belirtildi.

Cleveland Browns-Las Vegas Raiders mücadelesinin 20 Aralık Pazartesi, Seattle Seahawks-Los Angeles Rams ve Washington Futbol Takımı-Philadelphia Eagles karşılaşmalarının ise 21 Aralık Salı günü yapılacağı ifade edildi.

Ligde son yapılan Kovid-19 testlerinde 36 oyuncu ve bir kulüp personelinin sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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