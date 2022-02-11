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NF hastası İhsan'a sürpriz doğum günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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NF hastası İhsan'a sürpriz doğum günü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikamet eden düşme sonucu sol kolu kırılan Nörofibromatozisler (NF) hastası İhsan Kıbrıs'a polisler doğum günü sürprizi yaptı.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikamet eden düşme sonucu sol kolu kırılan Nörofibromatozisler (NF) hastası İhsan Kıbrıs'a polisler doğum günü sürprizi yaptı.

Meydan Mahallesinde yaşayan NF hastası İhsan Kıbrıs, bir süre önce sert zemine düşmesi sonucu kolu kırıldı. NF hastası olan Kıbrıs'ın kolunun kırıldığını öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı karma ekiplerden oluşan polisler geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak yanlarında getirdikleri pasta ile sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar.

Polislerin ziyaretinden büyük mutluluk duyduğu ve heyecanı gözlerine yansıyan İhsan Kıbrıs, polislere teşekkür etti. - HATAY

NF hastası İhsan'a sürpriz doğum günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İskenderun, Kıbrıs, Hatay, Doğum, Yerel, Haberler

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