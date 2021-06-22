Nezleye de iyi geliyor; demlenme süresine dikkat
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Nezleye de iyi geliyor; demlenme süresine dikkat

Nezleye de iyi geliyor; demlenme süresine dikkat
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Nar çiçeği, kerkede, bamya çiçeği olarak da bilinen hibiskus bitkisinin nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde de kullanıldığını belirten diyetisyen Eda Balcı, bitki çaylarının demlenme süresiyle ilgili önerilerde bulundu.

Nar çiçeği, kerkede, bamya çiçeği olarak da bilinen hibiskus bitkisinin nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde de kullanıldığını belirten diyetisyen Eda Balcı, bitki çaylarının demlenme süresiyle ilgili önerilerde bulundu.

Güneydoğu Asya ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan ve birçok yerde yetişmeye devam eden hibiskus bitkisi hakkında Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, bilinmeyenleri anlattı. Hibiskustan elde edilen çayın antioksidan özelliğiyle sağlığa son derece faydalı olduğunu belirten Balcı, doğru demlemenin püf noktalarını paylaştı.

SOĞUK VEYA SICAK TÜKETİLEBİLİR

İnsanların, tıbbi özelliklere sahip besinlere ilgisinin hayli arttığına dikkat çeken Balcı, "Parlak kırmızı renkte ve oldukça lezzetli olan hibiskus da bu besinlerden biridir. Genel olarak hibiskus, soğuk veya sıcak içeceklerde, marmelat, reçel, puding ve dondurma üretiminde renklendirici ve aroma verici olarak kullanılmaktadır" diye konuştu.

Balcı, Hibuskus çayının insan sağlığı üzerine etkilerinin birçok çalışma ile ortaya konulduğunu hatırlatarak "Renginden de anlaşılacağı gibi antioksidan özelliği yüksek olan çaylardan biridir. Diğer bazı çaylardan farklı olarak kafein içermemektedir" dedi.

HİBİSKUSUN 6 FAYDASI

Diyetisyen Eda Balcı, hibiskus çayının faydalarını 6 maddede sıraladı:

"Kan basıncını düzenler. İyi kolesterol denilen HDL kolesterolü yükseltir. Kötü kolesterol denilen LDL kolesterolü ise düşürür. Düzenli olarak hibiskus çayı tüketimi bu etkilerin görülmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda içeriğinde bulunan "bioflavonoidler" arter duvarında plak birikimini önlemektedir."

"Antioksidan özelliği ve C vitamini içeriğinin yüksek olmasından dolayı bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırmaktadır. Özellikle nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir."

"Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekleyerek bağırsak gazları ve hazımsızlık sonucu oluşan şişliklerin tedavisinde ve kabızlık problemlerinde etkilidir."

"Karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerini dengeler. Bu özelliği sayesinde hibiskus çayı zayıflama hedeflerinde kilo kaybını kolaylaştırır."

"Yapısındaki flavonoidler sayesinde antidepresan özelliği gösterir. Zihinsel ve bedensel sakinleşmeyi sağlar."

"Hibiskus çayı ile yapılan bir çalışmaya göre kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı kanıtlanmıştır."

DEMLEMENİN PÜF NOKTALARI

"Bitki çaylarında demlemenin doğru yapılması çok önemlidir" diyen Balcı, hibiskus çayının demlenmesindeki püf noktaları da şöyle sıraladı:

"1 su bardağı kaynamış sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar Hibiskus eklenir ve 5 dakika kadar demlenir. Lezzet katması açısından içerisine tane karanfil, kabuk tarçın, portakal veya limon dilimi eklenebilir. Günde 2 fincanı aşmayacak şekilde tüketilebilir. Aşırı tüketimi zehirleyici etkiye sebep olabilir.  Hamilelerin hibiskus çayı içmesi önerilmemektedir. Emziren kadınların ise mutlaka doktora danışarak tüketmeleri gerekmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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