Nezarethaneye Döner Ekmek Arasında Uyuşturucu Hap Sokmaya Çalıştı (2)

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşı Kürşat Coşkun'a, ekmek arası döner içinde uyuşturucu niteliği olan hap götüren Müslüm O., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kürşat Coşkun ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.