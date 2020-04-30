Nezaketiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, devletten yardım bekliyor
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Nezaketiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, devletten yardım bekliyor

MERSİN (İHA) – Korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na taleplerini iletirken naifliğiyle Türkiye gündemine oturan ve gönüllerde taht kuran Burhan Kılıçkını, Mersin'de özel bir hastanede ameliyat olmasının ardından maddi olarak zor duruma düştüğünü...

Nezaketiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, devletten yardım bekliyor
30.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:19

MERSİN (İHA) – Korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na taleplerini iletirken naifliğiyle Türkiye gündemine oturan ve gönüllerde taht kuran Burhan Kılıçkını, Mersin'de özel bir hastanede ameliyat olmasının ardından maddi olarak zor duruma düştüğünü belirterek, devletten yardım istedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine siparişlerini veren 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını'nın nazik bir şekilde "Bir kilo pırasa, yarım kilo taze fasulye, poğaça alır mısın" diye sorması ve "Peynirli veya zeytinli fark etmiyor, 4 tane alsan yeter" diyerek mütevazi bir tavırla isteklerini sıralaması, sosyal medyada büyük ilgi çekmiş ve bir anda Türkiye gündemine oturmuştu. Ordu'da yalnız yaşayan şeker hastası Burhan amca, daha sonra ayağında çıkan yara nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi kaldırılmış, ardından kızı Deniz Öztaş (33) ile damadı Şehmuz Öztaş (43) tarafından hastaneden alınarak yaşadıkları Mersin'e getirilmişti.

Dört damarı tıkalı olan Burhan amca, ameliyat edildi

Şeker hastalığı nedeniyle bacağındaki 4 damarı yüzde 100 tıkalı olan Burhan amca, VM Medical Park Mersin Hastanesinde bypass ameliyatı olmuş, ayağındaki yaranın da tedavisine başlanmıştı. 15 gün hastanede yattıktan sonra kızının merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki evine yerleşen Kılıçkını, tedavi süreci devam ederken, gazetecilere konuştu.

Her gün hastaneye giderek oksijen alan Burhan amca, tedavisi yarım kaldığını, daha sonra devam edeceklerini söyledi. Doktorların kendisiyle çok iyi ilgilendiklerini belirten Kılıçkını, "Mola vermemiz gerekti. 10-15 gün sonra tekrar aynı hastaneye gideceğim. Şeker hastalığım nedeniyle 4 damarım tıkandığı için ameliyat oldum. O damarların açılması için tedavi görüyorum. Hastaneye gidiyorum, pansuman yapıyorlar. Ayrıca sol ayağımın topuğunda biraz çürüme var, ona da plastik tedavi yapacaklar. Onun da süresi varmış. Acı çekmeden inşallah o plastik tedaviyi yaparız" dedi.

"Topuğumdaki çürümenin plastik tedavisi için tekrar hastaneye yatacağım"

Tedavi sürecinin çok zor olduğunu ve acı çektiğini vurgulayan Burhan amca, "Acıyı, yarayı taşıyan kişi biliyor. Sağ olsunlar, inşallah acı çekmezsin diyorlar ama hasta olan insanın acısı gitmiyor, acısı içinde kalıyor. Şimdi plastik tedavi için gün verecekler ve tekrar hastaneye yatacağım. Şu anda bekliyoruz" diye konuştu.

"Devlet babamızdan maddi ve manevi yardım bekliyorum. İhtiyacım var"

Korona virüs salgını nedeniyle devlet hastanelerine hasta kabul edilmediğini dile getiren Burhan amca, "Özel hastanelere de güç yetmiyor. Gücümüz de yok. Bir tek kızım, pırlanta gibi bir damadım, üç torunum var; başka hiç kimsem yok. Ordu'da yaşıyordum. 77 yaşında olduğum için sağ olsunlar devlet memurları güzel, sıcak ilgi gösterdiler. Allah herkesten razı olsun. Devlet babamızdan maddi ve manevi yardım bekliyorum. İhtiyacım var, mağdur durumdayım. Damadım bir türlü iş bulamadı. İş yok, güç yok, piyasa kapalı. Çarşıya çıkamıyorsun, para, iş olmayınca markete gidip alışveriş de yapamıyorsun. Kiralar da çok yüksek, gücümüz yetmiyor. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Tutunacak bir dalımız da yok. Yine de Allah devletimize, devlet başkanlarımıza, yöneticilerimize zarar, ziyan vermesin. Devletimiz, yardımlarını esirgemesin inşallah" ifadelerini kullandı.

"Demek çok sevilmiş bir insanım ki, hala kapımı çalanlar oluyor"

Burhan amca, Ordu'da görevlilerin kendisiyle ilgilenmelerinden duyduğu mutluluğu da bir kez daha ifade ederek, "Duyuyorum, halen gelip gidiyorlarmış. Ne güzel bir şeymiş. Demek çok sevilmiş bir insanım ki, hala kapımı çalanlar oluyor. Ordu'da yalnız yaşıyordum, kızıma ve damadıma sığındım. Damadımın da maddi gücü yok. Ordu'dayken çok güzel ilgileniyorlardı, gelip hatırımı soruyor, 'Bir ihtiyacın var mı' diye soruyorlardı. İhtiyacımız var tabi ki, sevgiye, şefkate ihtiyacımız var aynı zamanda. Ama sıkıntıdan kurtulmak için de devletimizden yardım bekliyoruz. Bu yardımı esirgemeyeceklerini tahmin ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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