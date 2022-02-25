Nezaket Okulu öğrencilerinden Başkan Çetin'e sürpriz ziyaret - Haberler
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Nezaket Okulu öğrencilerinden Başkan Çetin'e sürpriz ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Nezaket Okulu öğrencilerinden Başkan Çetin'e sürpriz ziyaret

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, Başkan Ertuğrul Çetin'e makamında sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, Başkan Ertuğrul Çetin'e makamında sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu eğitmenleri ve minik öğrenciler, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret ederek, yaptıkları hediyeleri takdim ettiler. Öğrencileri kapıda karşılayan Çetin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip ikramlarda bulundu. Çocukların ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Çetin, "Nezaket Okulu öğrencilerimiz ziyaretimize geldi. Öğrencilerimiz gün boyu çeşitli etkinliklerle keyifli zamanlar geçiriyor. Kendi elleriyle yaptıkları çok kıymetli hediyeleri için hepsine teşekkür ediyorum. Minik öğrencilerimizin heyecanları bizleri mutlu ediyor. Çünkü onlar mutlu oldukça bizler daha çok mutlu oluyoruz. Onların daha güzel bir geleceğe ulaşmaları için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Nezaket Okulu öğrencilerinden Başkan Çetin'e sürpriz ziyaret

Nezaket Okulu öğrencilerinden Başkan Çetin'e sürpriz ziyaret

Nezaket Okulu öğrencilerinden Başkan Çetin'e sürpriz ziyaret

Nezaket Okulu öğrencilerinden Başkan Çetin'e sürpriz ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika

Pursaklar Belediyesi, Politika, Haberler

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