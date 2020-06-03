Nezaket Kreş Okulu belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi
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Nezaket Kreş Okulu belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi

Korona virüs nedeniyle bir süredir kapalı kaldıktan sonra normalleşme süreci kapsamında eğitim-öğretime yeniden açılan Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Nezaket Kreş Okulu belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi
03.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:28

Korona virüs nedeniyle bir süredir kapalı kaldıktan sonra normalleşme süreci kapsamında eğitim-öğretime yeniden açılan Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle alınan kararlar neticesinde kapatılan kreşler, ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planı kapsamında minik öğrencilere eğitim vermeye başladı. Gerçekleştirdiği çalışmalarda her zaman çocuklara öncelik veren Pursaklar Belediyesi, korona virüsün dünyada görülmeye başladığı ilk günden beri dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğü başta kendi bünyesinde yer alan Nezaket Kreş Okulu olmak üzere Pursaklar'da bulunan tüm kreşler ve anaokullarında dezenfektasyon çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, sınıflardan yemekhaneye, ortak kullanım alanlarından lavabolara kadar her alanda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Dolaplar, oyuncaklar, çocukların kullandığı tüm eşyalar titizlikle temizlendi. Eğitmenler tarafından ise okula gelen öğrenciler başta olmak üzere dışarıdan gelen herkesin ateş ölçümleri yapılarak maske hediye ediliyor. Sınıfa giren çocuklar, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ellerini sabunla yıkayarak ardından sosyal mesafe kuralına uyularak dizilen masalarda eğitim görüyor.

"Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli"

Çocuk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Tüm dünyayı tehdit eden pandemi tehlikesine karşı kreşimiz de dezenfekte işlemleri gerçekleştirdik. Çocuklarımıza daha sağlıklı ve hijyenik ortamda eğitim verebilmek için her türlü tedbiri ve önlemi almaktayız. Çocuklarımızın her alanını devamlı olarak steril halde tutacağız. Koronavirüsle ilgili olarak da çocuklarımızı sürekli bilgilendiriyoruz. İnşallah bu virüs belasında en kısa sürede kurtularak eski güzel günlerimize kavuşacağız" dedi.

Pursaklar Belediyesi, ayrıca kreşleri her gün rutin olarak dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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