Nezaket Emine Atasoy Brunei Ankara Büyükelçisine ziyarette bulundu
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Nezaket Emine Atasoy Brunei Ankara Büyükelçisine ziyarette bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Nezaket Emine Atasoy Brunei Ankara Büyükelçisine ziyarette bulundu

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Brunei Krallığı Ankara Büyükelçisi Shafiee Kassim'ı ziyaret etti.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Brunei Krallığı Ankara Büyükelçisi Shafiee Kassim'ı ziyaret etti. Büyükelçi Kassim, geçmiş yıllarda her alanda yapılan iş birliğinin bu yılda ULUSKON ile devam edeceğini vurguladı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Brunei Krallığı Ankara Büyükelçisi Shafiee Kassim'ı ziyaret etti. Büyükelçi Kassim, geçmiş yıllarda her alanda yapılan iş birliğinin bu yılda ULUSKON ile devam edeceğini vurguladı.

Büyükelçi Kassim, "Başkan Nezaket Emine Atasoy'un Brunei Krallığı'na gelecek olması ve onlarla birlikte ticaret anlaşmaları yapacak olmamız bizim için büyük gurur kaynağıdır. Brunei'de Nezaket Emine Atasoy'un Türk ürünlerini ve Türk markalarını en iyi şekilde tanıtacağından gayet eminiz. Atasoy'un Türkiye'yi Brunei Krallığı'nda en iyi şekilde tanıtacağına güvendiğimiz için şimdiden teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Büyükelçi, ULUSKON bünyesindeki bütün iş dünyasından temsilcileri Brunei Krallığı'na davet ettiğini söyleyerek, "İnanıyoruz ki Brunei Krallığı'na gelişinizde sayısız birçok projeye Türkiye ve Brunei Krallığı arasında imzalayacağız. Başkan Atasoy'u Brunei halkı ile tanıştırmak için çok heyecanlıyız" diye konuştu.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise Büyükelçiye Brunei daveti için teşekkür etti. Atasoy, "Brunei'yi ziyarete gittiğimde kendi ülkemdeymiş gibi hissedeceğime eminim. Brunei Krallığı Ticaret odasıyla ve Brunei Krallığı bakanlarıyla yapılan ve yapılacak olan ticaret protokollerinin bu yılda devam edecek. Brunei Krallığı'nda başta inşaat, tekstil, medikal, turizm, gıda gibi bir çok sektörde iş birliği yapma imkanlarımız olacak. Bundan sonra Türk iş insanlarının Brunei'li iş insanlarıyla birlikte ortak projeler geliştirebilmesi için ULUSKON olarak öncülük yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı hediyeleşmenin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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